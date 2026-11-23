jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR Fraksi PDI Perjuangan Matindas J Rumambi meminta pemerintah segera mengambil langkah cepat dalam menangani dampak kebakaran yang melanda permukiman masyarakat adat Baduy Luar di Kampung Cipaler, Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten pada Kamis (19/11) malam.

Musibah tersebut mengakibatkan puluhan rumah warga, dua lumbung padi atau leuit, serta satu saung lisung hangus terbakar.

Akibatnya, puluhan kepala keluarga kehilangan tempat tinggal dan terpaksa mengungsi.

Matindas menyampaikan belasungkawa dan keprihatinan mendalam atas musibah yang menimpa masyarakat adat Baduy.

Menurut Matindas, meskipun tidak menimbulkan korban jiwa, kebakaran tersebut memberikan dampak serius terhadap kehidupan sosial dan ketahanan pangan warga.

"Saya turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Kampung Cipaler, Baduy Luar. Meski tidak ada korban jiwa, kehilangan tempat tinggal dan lumbung pangan adalah pukulan berat bagi ketahanan hidup dan sosial masyarakat adat," kata Matindas dalam keterangannya yang diterima JPNN.com, Senin (23/11).

Merespons kejadian tersebut, legislator asal Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah ini mendesak Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang merupakan mitra kerja Komisi VIII DPR untuk segera melakukan penanganan darurat dan mempercepat distribusi bantuan kepada masyarakat terdampak.

Matindas menegaskan pemenuhan kebutuhan dasar para pengungsi harus menjadi prioritas utama pemerintah. Bantuan yang mendesak diperlukan meliputi tenda darurat, pakaian, makanan siap saji, air bersih, hingga pelayanan kesehatan.