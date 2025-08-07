Kampung Berseri Astra Wujud Pemberdayaan Berkelanjutan dari Astra Credit Companies

jpnn.com, JAKARTA - Astra Credit Companies (ACC), mewujudkan pemberdayaan berkelanjutan dengan meresmikan Kampung Berseri Astra (KBA) Gedang Selirang di Kelurahan Kauman RW 2, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta, Kamis (7/8).

Acara peresmian dilakukan oleh Chief Executive Officer ACC Hendry Christian Wong dan Chief Human Capital Officer Fredericus Radix Wikanto.

Dihadiri juga oleh Lurah Kauman Indrijanto Agoes Noegroho SH, MM dan Local Champion KBA Gedang Selirang Andi Wikatma.

Baca Juga: 90 Inovator Muda Unjuk Gigi di Ajang Puncak SDG Innovation Accelerator 2025

Dalam acara peresmian KBA Gedang Selirang, ACC melakukan beberapa kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) yang terdiri dari 4 pilar yaitu kesehatan, pendidikan, kewirausahaan dan lingkungan.

Pada pilar kesehatan, ACC melakukan pengembangan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) lewat pemeriksaan untuk balita dan juga Pemberian Makanan Tambahan (PMT).

Pada pilar pendidikan, ACC memberikan beasiswa untuk satu semester kepada anak-anak aktivis Anak Cinta Lingkungan (ACIL) yang merupakan komunitas pencinta lingkungan hidup di KBA Gedang Selirang.

Baca Juga: ACC dan TAF Beri Kemudahan Pengunjung GIIAS 2025 Meminang Mobil Impian

ACC juga mengadakan aktivitas membatik dengan canting yang dilakukan di Kantor Kelurahan Kauman yang mendukung pilar kewirausahaan.

Pada pilar lingkungan, ACC melakukan visitasi urban farming bersama Kelompok Wanita Tani (KWT).