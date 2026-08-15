Kampung Binaan Pertamina Lubricants Beri Dampak Ekonomi hingga Rp 200 Juta per Tahun
jpnn.com, JAKARTA - Lingkungan Gang Hijau Cemara RW 01, Kecamatan Koja, Jakarta Utara kini berubah lebih hijau.
Tidak hanya itu, kini pengelolaan sampah pun menjadi lebih baik.
Sampah dikelola menjadi berbagai produk sehingga memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat.
Ketua Kelompok Pengelola Gang Hijau Cemara Dani Arwanto mengatakan dukungan Pertamina Lubricants telah membantu keberlanjutan berbagai kegiatan masyarakat yang telah dirintis sejak 2013.
“Sejak tahun 2022 sampai saat ini kegiatan dan program yang ada di tempat kami terus berlanjut dan semakin meningkat,” kata Dani.
Tidak hanya bergerak dalam kebersihan lingkungan, masyarakat juga mengembangkan program ketahanan pangan, peternakan, perikanan, budidaya anggur, hidroponik, pendidikan hingga layanan kesehatan melalui Posbindu.
Di bidang pengelolaan lingkungan, masyarakat mengembangkan pengolahan sampah organik melalui budidaya maggot, pembuatan pakan ternak dan ikan, hingga pengolahan sampah menjadi pelet biomassa.
beri dampak ekonomi hingga Rp 200 juta per tahun, Kampung Binaan Pertamina Lubricants mendorong ekonomi sirkuler
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