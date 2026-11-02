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Kampung Siaga Oksigen Bantu Warga Terdampak Karhutla di Palangka Raya

Kampung Siaga Oksigen Bantu Warga Terdampak Karhutla di Palangka Raya
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Warga terdampak karhutla di Palangka Raya mendapat layanan kesehatan dan bantuan melalui Kampung Siaga Oksigen. Foto: Baznas

jpnn.com, PALANGKA RAYA - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) membantu warga terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Tanjung Pinang, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, melalui program Kampung Siaga Oksigen.

Program ini menyediakan layanan kesehatan hingga makanan siap saji bagi masyarakat.

Ketua Baznas Sodik Mudjahid, mengatakan program tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap karhutla.

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Kehadiran layanan ini diharapkan dapat mempermudah warga memperoleh layanan kesehatan dan bantuan dasar.

"Kami berharap program Kampung Siaga Oksigen dapat membantu menjaga kesehatan warga sekaligus meringankan beban mereka selama menghadapi dampak kebakaran," ujar Sodik, dalam keterangannya di Jakarta, Senin (2/11).

Layanan Kampung Siaga Oksigen berlokasi di Posyandu Pusun Bua Pinang, Jalan Bukit Pinang, RT 04/RW 02, Kelurahan Tanjung Pinang.

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Fasilitas yang disediakan meliputi pemeriksaan kesehatan, pemberian vitamin dan masker, layanan oksigen, nebulizer, serta distribusi makanan siap saji.

Pelaksanaan program tersebut melibatkan sukarelawan Baznas, tim kesehatan Kota Palangka Raya, dan kader posyandu.

Warga terdampak karhutla di Palangka Raya mendapat layanan kesehatan dan bantuan melalui Kampung Siaga Oksigen.

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