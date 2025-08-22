Kampung Wirausaha Garudafood Bikin UMKM Ibu Rumah Tangga Makin Kompetitif

jpnn.com - Daarut Tauhiid (DT) Peduli bersama PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk (Garudafood) memberikan apresiasi kepada komunitas UMKM ibu rumah tangga. Ini sebagai bagian dari penutupan Program Inkubasi Kampung Wirausaha Garudafood 2025.

Bertempat di Aula Serba Guna Daarul Hajj, Bandung, Jawa Barat, kegiatan yang digelar secara hybrid ini dihadiri oleh 150 kelompok wirausaha dari berbagai daerah seperti Bandung, Rancaekek, Padalarang, Banjaran, Tasikmalaya, Garut dan Cianjur.

"Selain memberikan apresiasi atas konsistensi UMKM ibu rumah tangga, juga sebagai wadah silaturahmi berbagai komunitas, " kata Ketua Pengurus Yayasan Daarut Tauhiid, M. Bascharul Asana, Jumat (22/8).

Kolaborasi ini membuktikan bahwa sinergi antara dunia usaha dan lembaga sosial mampu melahirkan dampak sosial ekonomi yang luas.

"Para Ibu rumah tangga kini tidak hanya membantu ekonomi keluarga, tetapi juga berkontribusi pada perputaran ekonomi daerah, " ujarnya.

Head of Corporate Communication and External Relations Garudafood Dian Astriana, mengatakan, program Inkubasi Kampung Wirausaha Garudafood telah berjalan sejak tahun 2017 dan merupakan salah satu bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung kemandirian ekonomi masyaujarny

Program ini fokus pada pemberdayaan ibu rumah tangga melalui peningkatan kreativitas dan ide bisnis, perluasan akses pasar serta pengelolaan usaha secara berkelanjutan.

"Inisiatif ini tidak hanya membuka peluang peningkatan pendapatan, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya ekosistem wirausaha lokal yang tangguh, " kata Dian.