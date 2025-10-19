menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Kampung Zakat Jember Jadi Contoh Transformasi Ekonomi Berbasis Umat

Kampung Zakat Jember Jadi Contoh Transformasi Ekonomi Berbasis Umat

Kampung Zakat Jember Jadi Contoh Transformasi Ekonomi Berbasis Umat
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kampung Zakat Jember Jadi Contoh Transformasi Ekonomi Berbasis Umat. Foto: Kemenag

jpnn.com, JEMBER - Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam terus memperkuat program pemberdayaan berbasis zakat.

Dalam kunjungan ke Kampung Zakat Dusun Paceh, Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, Jember, Kamis (16/10/2025), Dirjen Bimas Islam Abu Rokhmad menegaskan pentingnya keterlibatan aktif penyuluh agama dalam mendukung transformasi ekonomi masyarakat.

Menurut Abu Rokhmad, Kampung Zakat merupakan salah satu program unggulan Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf yang dirancang untuk menggerakkan ekonomi berbasis komunitas.

Baca Juga:

“Kami mesti terus istikamah menjaga dan melakukan berbagai kegiatan di sini, baik yang sifatnya keagamaan maupun ekonomi,” ujarnya.

Dia menambahkan, pengelolaan Kampung Zakat di wilayah pedesaan memiliki tantangan tersendiri dibanding di perkotaan.

Oleh karena itu, sinergi antara penyuluh agama dan masyarakat sangat diperlukan untuk mengawal keberlanjutan program.

Baca Juga:

Direktur Kampung Zakat Jambearum, Amiruddin, menyampaikan bahwa sejak program ini berjalan, telah terjadi peningkatan kesejahteraan warga.

“Dengan adanya Kampung Zakat, desa kami mengalami kemajuan terutama dari sisi ekonomi,” ujarnya.

Kemenag dorong penyuluh agama aktif kelola ekonomi umat lewat program Kampung Zakat di Jember.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI