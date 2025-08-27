Kamu Bukan Fan Persib Jika Tak Menonton TVRI Jabar Sore Ini
jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung dijadwalkan mengumumkan pemain baru Rabu (27/8) sore.
Hal itu diketahui dari akun media sosial Persib.
Juara bertahan Super League itu akan mengumumkan pemain barunya melalui layar TVRI Jawa Barat.
Head of Communication PT Persib Bandung Bermartabat Adhi Pratama menegaskan, pilihan medium itu adalah langkah strategis yang berakar pada tradisi dan nilai emosional.
"Kami menyadari bahwa setiap medium memiliki cerita dan nilai emosinya sendiri. Setelah hadir di jalanan, di media cetak, di radio, bahkan di layar bioskop, kali ini kami ingin menyapa Bobotoh lewat televisi," kata Adhi.
"TVRI Jawa Barat bukan hanya stasiun televisi, tetapi juga ikon sejarah yang selalu melekat dengan perjalanan Persib dan Bobotoh sejak dahulu," imbuhnya. (pci/jpnn)
Juara bertahan Super League Persib Bandung memilih TVRI Jabar untuk mengumumkan...
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Persib Bandung Beri Kode di Medsos, Thom Haye Merapat ke Kota Kembang?
- Jadwal Pekan ke-4 BRI Super League: Aduh, Berat Buat Persija
- Marc Klok Buka Suara, Persib Bandung Siap Tunjukkan Sesuatu saat Menjamu Borneo FC
- Belum Bisa Ikhlaskan Penalti Gagal ke Gawang PSIM, Marc Klok Luapkan Kemarahan
- Thom Haye Merapat ke Persib? Bojan Hodak Ungkap Fakta Ini
- Cek Klasemen Super League & Harga Tiket Persib Vs Borneo FC