Kamu Mau Gak Dijaga dan Ditolong Allah?
Rabu, 25 Februari 2026 – 10:21 WIB
jpnn.com - Laa Haula Walaa Quwwata Illa Billah. Tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah.
Kamu tahu gak? Itu zikir yang merupakan bentuk pengakuan manusia akan kelemahan diri dan penyerahan urusan sepenuhnya kepada Allah.
Itulah zikir -yang seperti kata Ustaz Nuzul Dzikri, kalau dibaca maka Allah pasti menolong si pembaca.
Itulah zikir yang merupakan bentuk pengakuan manusia akan kelemahan diri dan penyerahan urusan kepada Allah.
