Kamu Mau Gak Dijaga dan Ditolong Allah?

jpnn.com - Laa Haula Walaa Quwwata Illa Billah. Tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah.

Kamu tahu gak? Itu zikir yang merupakan bentuk pengakuan manusia akan kelemahan diri dan penyerahan urusan sepenuhnya kepada Allah.

Itulah zikir -yang seperti kata Ustaz Nuzul Dzikri, kalau dibaca maka Allah pasti menolong si pembaca.

"Mau dijaga dan ditolong Allah?





