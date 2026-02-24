Kamu yang Berpuasa Dijauhkan dari Neraka 70 Tahun Perjalanan

jpnn.com - NABI Muhammad bersabda, siapa pun yang berpuasa, termasuk berpuasa di Ramadan, akan dijauhkan dari neraka.

Tak tanggung-tanggung, bukan sedikit.

Siapa pun yang berpuasa akan berjarak 70 tahun perjalanan dengan neraka.

Baca Juga: 3 Khasiat Luar Biasa Buka Puasa dengan Mengonsumsi Buah Naga

Sabda Rasulullah itu diriwayatkan Al Bukhari.

Ustaz Firanda Andirja menukil hadis tersebut.

"Itu satu privilese yang didapat untuk mereka yang berpuasa," tuturnya. (ig/jpnn)