Kamu yang Berpuasa Dijauhkan dari Neraka 70 Tahun Perjalanan

Warga berburu takjil untuk berbuka puasa di Pasar Takjil Ramadhan Bendungan Hilir (Benhil), Jakarta. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - NABI Muhammad bersabda, siapa pun yang berpuasa, termasuk berpuasa di Ramadan, akan dijauhkan dari neraka.

Tak tanggung-tanggung, bukan sedikit.

Siapa pun yang berpuasa akan berjarak 70 tahun perjalanan dengan neraka.

Sabda Rasulullah itu diriwayatkan Al Bukhari.

Ustaz Firanda Andirja menukil hadis tersebut.

"Itu satu privilese yang didapat untuk mereka yang berpuasa," tuturnya. (ig/jpnn)

Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

