Kamu yang Berpuasa Dijauhkan dari Neraka 70 Tahun Perjalanan
Selasa, 24 Februari 2026 – 13:20 WIB
jpnn.com - NABI Muhammad bersabda, siapa pun yang berpuasa, termasuk berpuasa di Ramadan, akan dijauhkan dari neraka.
Tak tanggung-tanggung, bukan sedikit.
Siapa pun yang berpuasa akan berjarak 70 tahun perjalanan dengan neraka.
Sabda Rasulullah itu diriwayatkan Al Bukhari.
Baca Juga:
Ustaz Firanda Andirja menukil hadis tersebut.
"Itu satu privilese yang didapat untuk mereka yang berpuasa," tuturnya. (ig/jpnn)
Nabi Muhammad bersabda, siapa pun yang berpuasa, termasuk berpuasa di Ramadan, maka...
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
BERITA TERKAIT
- Kenaikan Harga Pangan Pada Ramadan 2026 Dinilai Masih dalam Batas Wajar
- Berciuman Saat Berpuasa
- Sambut Ramadan, Wingstop Hadirkan 2 Menu Baru
- Masjid Al-Ikhlas PIK Jadi Ruang Tafakur Ramadan, Menag Ulas Dimensi Spiritual Lailatulqadar
- Al Azhar Memorial Garden Salurkan Sembako Ramadan bagi Warga Karawang
- SDN di Palembang Ubah Pola MBG jadi Edukasi Ketahanan Pangan Selama Ramadan