Kana Group Dorong Pemberdayaan Ekonomi Lokal Lewat Industri dan Koperasi
jpnn.com, SURABAYA - Kana Group meresmikan Graha Wardhana di Surabaya, Jawa Timur, sebagai pusat kolaborasi industri dan koperasi.
Peresmian ini dibarengi peluncuran Pabrik Gula PT Rajagula Indonesia di Kediri, dan pembukaan Koperasi Kana Cabang Jambi, sebagai langkah memperkuat ekonomi lokal.
President Commissioners Kana Group, Jonathan Danang Wardhana, menyebut Graha Wardhana bukan sekadar bangunan, tetapi simbol komitmen perusahaan.
“Graha Wardhana akan menjadi pusat kegiatan strategis bagi Koperasi Kana, PT Kana Indonesia Industri, PT Indogula Jayabaya, dan PT Rajagula Indonesia, dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat serta peningkatan kualitas hidup,” ujar Jonathan, dalam keterangan tertulis, Sabtu (9/8).
Gedung tersebut dirancang sebagai pusat inovasi yang menghubungkan berbagai lini usaha di bawah Kana Group. Keberadaannya diharapkan membuka lapangan kerja, memperkuat kolaborasi antarperusahaan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Selain peresmian gedung, Kana Group juga mengoperasikan Pabrik Gula PT Rajagula Indonesia di Kediri. Direktur Utama Dae Taufiq Ramadhan mengatakan pabrik ini akan meningkatkan pasokan gula domestik sekaligus memberdayakan petani.
“Kami ingin membantu meningkatkan hasil pertanian mereka dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat sekitar,” ucapnya.
Pabrik tersebut diharapkan menciptakan lapangan kerja baru dan menjadi pusat inovasi industri gula yang berdampak positif pada perekonomian lokal.
Kana Group kembangkan pusat inovasi untuk dorong industri, koperasi, dan pemberdayaan ekonomi lokal.
