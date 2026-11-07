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Kandang Madura United Angker Banget, Persib Juga Tahu

Kandang Madura United Angker Banget, Persib Juga Tahu
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Skuad Madura United merayakan gol. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - PAMEKASAN - Madura United FC untuk sementara berada di peringkat kedua klasemen Super League berkat kemenangan sensasional dari Arema FC pada pekan ke-9 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (6/11) malam.

Madura United memenangi Derbi Jawa Timur itu dengan 3-0.

Tiga gol kemenangan Madura United tercipta melalui penampilan apik selama dua babak.

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Mendonca dan Dimitar Mitkov lebih dahulu mencatatkan namanya di papan skor pada paruh pertama. Sementara itu, Gali Freitas melengkapi kemenangan tuan rumah menjelang peluit panjang.

Pelatih Madura United Jose Gomes mengapresiasi kerja keras anak asuhnya. Menurutnya, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah karena Arema FC merupakan lawan yang memiliki kualitas.

"Terima kasih kepada pemain. Mereka telah bekerja keras sekali malam ini, karena lawan kami sangat kuat," ujar Jose Gomes.

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Hasil positif tersebut sekaligus mempertegas angker bangetnya Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan bagi tim tamu.

Hingga pekan kesembilan, Madura United masih belum tersentuh kekalahan ketika tampil di hadapan pendukung sendiri.

Lihat hasil dan jadwal pekan ke-9 serta klasemen Super League setelah Madura United berpesta di kandangnya.

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