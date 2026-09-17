Kandang Persija Bergeser ke Bali, Shin Tae-yong Fokus Persiapkan Tim Lawan Java United
jpnn.com - Persija Jakarta dipastikan menjamu Java United pada pekan ketiga Super League 2026/27 di Bali.
Laga tersebut tidak dapat digelar di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, karena stadion akan disterilisasi untuk persiapan FIFA ASEAN Cup 2026.
Persija sebenarnya memiliki opsi lain dengan menggunakan Stadion Pakansari, Bogor. Namun, rencana tersebut urung terlaksana karena stadion akan digunakan untuk konser The Weeknd.
Pelatih Persija Shin Tae-yong mengaku tidak mempermasalahkan timnya harus menjalani pertandingan di luar Jakarta.
Manajer kelahiran 11 Oktober 1970 itu memilih mengalihkan perhatian kepada persiapan tim agar tren positif yang sedang diraih dapat berlanjut.
"Persiapan dilakukan secara normal sesuai dengan rencana dan jadwal yang biasa dijalankan oleh tim," kata Shin.
Persija Jakarta saat ini sedang berada dalam tren positif setelah meraih dua kemenangan dari dua laga awal Super League 2026/27.
Tercatat, Rizky Ridho dan kolega meraih kemenangan melawan Borneo FC (1-0) dan Persib Bandung (2-1).
Pelatih Persija Shin Tae-yong mengaku tidak masalah tim asuhannya harus bermain di luar kandang saat menjamu Java United, Sabtu (19/9)
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