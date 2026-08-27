menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Tokoh » Kandidat Ketum PBNU Gus Kikin Menawarkan 4 Hal Jadi Tumpuan NU

Kandidat Ketum PBNU Gus Kikin Menawarkan 4 Hal Jadi Tumpuan NU

Kandidat Ketum PBNU Gus Kikin Menawarkan 4 Hal Jadi Tumpuan NU
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin. Foto: Sumber JPNN

jpnn.com - JOMBANG - Bakal calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Abdul Hakim Mahfudz atau biasa dikenal juga dengan panggilan Gus Kikin, menawarkan gagasan tentang arah NU ke depan.

Menurutnya, empat hal bisa menjadi tumpuan NU, yakni

  • adab,
  • karakter,
  • persaudaraan,
  • profesionalisme.

Gus Kikin mengatakan bahwa NU perlu tetap berpijak pada Qanun Asasi sebagai pedoman organisasi sekaligus menjadikan nilai kemanusiaan (humanitarian) sebagai bagian penting dalam kehidupan NU.

Baca Juga:

Dia mendorong agar NU menjadi organisasi yang beradab dan mampu menyamakan pandangan dalam menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat.

Bagi Gus Kikin NU tidak seharusnya terjebak dalam politik praktis. Namun, NU tetap memiliki peran strategis dalam kehidupan kebangsaan sebagai kekuatan masyarakat sipil (civil society) yang menjaga persatuan, memperjuangkan kemanusiaan.

“NU tidak bisa lepas dari politik, tetapi agendanya politik kebangsaan dan kemanusiaan. Hal itu harus melampaui segala kepentingan praktis," ujar Gus Kikin.

Baca Juga:

Untuk menghadapi tantangan lima tahun ke depan, NU menurut Gus Kikin harus mampu menjadi rumah bagi seluruh warganya.

Rumah yang tidak hanya kuat secara kelembagaan dan intelektual, tetapi juga memiliki hati.

Soal jabatan, Gus Kikin mengatakan itu merupakan amanah, bukan tujuan. Karena itu, harus dijalankan dengan tanggung jawab.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI