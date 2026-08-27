Kandidat Ketum PBNU Gus Kikin Menawarkan 4 Hal Jadi Tumpuan NU
jpnn.com - JOMBANG - Bakal calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Abdul Hakim Mahfudz atau biasa dikenal juga dengan panggilan Gus Kikin, menawarkan gagasan tentang arah NU ke depan.
Menurutnya, empat hal bisa menjadi tumpuan NU, yakni
- adab,
- karakter,
- persaudaraan,
- profesionalisme.
Gus Kikin mengatakan bahwa NU perlu tetap berpijak pada Qanun Asasi sebagai pedoman organisasi sekaligus menjadikan nilai kemanusiaan (humanitarian) sebagai bagian penting dalam kehidupan NU.
Dia mendorong agar NU menjadi organisasi yang beradab dan mampu menyamakan pandangan dalam menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat.
Bagi Gus Kikin NU tidak seharusnya terjebak dalam politik praktis. Namun, NU tetap memiliki peran strategis dalam kehidupan kebangsaan sebagai kekuatan masyarakat sipil (civil society) yang menjaga persatuan, memperjuangkan kemanusiaan.
“NU tidak bisa lepas dari politik, tetapi agendanya politik kebangsaan dan kemanusiaan. Hal itu harus melampaui segala kepentingan praktis," ujar Gus Kikin.
Untuk menghadapi tantangan lima tahun ke depan, NU menurut Gus Kikin harus mampu menjadi rumah bagi seluruh warganya.
Rumah yang tidak hanya kuat secara kelembagaan dan intelektual, tetapi juga memiliki hati.
Soal jabatan, Gus Kikin mengatakan itu merupakan amanah, bukan tujuan. Karena itu, harus dijalankan dengan tanggung jawab.
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