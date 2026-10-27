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Kaneishia Yusuf dan Abeliano Nyanyikan Soundtrack Film Filosofi Teras

Kaneishia Yusuf dan Abeliano Nyanyikan Soundtrack Film Filosofi Teras
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Poster film Filosofi Teras yang dibintangi oleh Sherina Munaf. Foto: Dok. MD Pictures

jpnn.com, JAKARTA - MD Pictures merilis original soundtrack (OST) untuk film terbaru berjudul Filosofi Teras yang akan segera tayang di bioskop Indonesia.

Setelah melepas lagu Menipu Diri yang dinyanyikan Ashilla Zahrantiara, MD Pictures kini memperkenalkan lagu berjudul Garis Hidup.

Lagu karya Jerrico Escondore tersebut dibawakan oleh dua penyanyi muda berbakat Kaneishia Yusuf dan Abeliano.

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Garis Hidup berisikan lirik yang indah dan siap menambah kehangatan film Filosofi Teras.

Abeliano mengatakan bahwa lagu Garis Hidup memiliki dua makna sesuai dengan cerita film yang dibintangi Sherina Munaf itu.

"(Menerima jalan hidup yang telah terjadi, atau menentukan jalan itu sendiri). Dua-duanya, awalnya menentukan jalan hidup sendiri, melakukan atau berusaha, tapi nanti dan seterusnya bisa nomor satu (menerima)," kata Abeliano saat konferensi pers di MD Place Tower, Jakarta Selatan pada Selasa (27/10).

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Kaneishia Yusuf menjelaskan bahwa lagu Garis Hidup memang dibuat sesuai dengan alur cerita film Filosofi Teras.

Beberapa keresahan hingga konflik yang terjadi dalam film coba dirangkum menjadi lirik-lirik menyentuh.

MD Pictures merilis original soundtrack (OST) untuk film terbaru berjudul Filosofi Teras yang akan segera tayang di bioskop Indonesia.

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