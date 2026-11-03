Kang Azis Beri Bantuan ATENSI untuk Warga di Cianjur

jpnn.com, CIANJUR - Anggota Komisi VIII DPR RI Muhamad Abdul Azis Sefudin menyerahkan bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) senilai Rp203 juta bagi masyarakat di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Penyerahan bantuan ini merupakan bentuk kepedulian Azis terhadap kelompok masyarakat rentan.

"Penyerahan bantuan ATENSI ini merupakan wujud nyata keberpihakan terhadap kelompok rentan, penyandang disabilitas, serta lansia. Kami memastikan alokasi program rehabilitasi sosial benar-benar menyentuh dan dirasakan langsung oleh masyarakat yang paling membutuhkan di daerah," ujar Azis di hadapan para warga penerima manfaat.

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Bantuan yang disalurkan mencakup berbagai kebutuhan dasar dan alat bantu aksesibilitas untuk menunjang kemandirian kelompok rentan.

Jenis bantuan meliputi paket nutrisi, paket kebersihan diri, perlengkapan dapur, perlengkapan kamar, Alat Bantu Dengar (ABD), kursi roda, tongkat kaki, hingga tongkat tuna netra.

Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan aksesibilitas yang adil bagi kelompok rentan.

Pria yang karib disapa Kang Azis ini menyampaikan penyaluran alat bantu dan pemenuhan nutrisi ini dirancang untuk meringankan beban sekaligus memulihkan fungsi sosial warga agar dapat kembali beraktivitas dengan mandiri.

"Keberpihakan kepada kelompok rentan tidak boleh berhenti pada pendataan, harus diwujudkan dalam bentuk intervensi konkret di lapangan. Bantuan alat bantu seperti kursi roda, tongkat, dan ABD ini adalah hak dasar warga kita agar mereka memiliki akses yang setara dalam menjalani kehidupan sehari-hari," tegas Azis.