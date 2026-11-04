Kang TB Minta Prabowo Mengevaluasi Tanda Kehormatan Listyo

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mendorong Presiden RI Prabowo Subianto mengevaluasi pemberian Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Adipurna bagi eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Menurutnya, tanda kehormatan bisa dicopot dengan evaluasi oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

"Penghargaan negara seperti Bintang Mahaputera bukan sekadar simbol kehormatan, tetapi juga melekat tanggung jawab moral dan keteladanan," kata dia kepada awak media, Rabu (4/11).

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Diketahui, Listyo menerima tanda kehormatan Bintang Mahaputera Adipurna dari Presiden Prabowo pada 1 Oktober 2026.

Namun, Listyo (LSP) diketahui telah ditetapkan tersangka dalam kasus penyadapan terhadap Prabowo.

Kang TB -sapaan TB Hasanuddin menyebut setiap perkembangan hukum yang melibatkan penerima tanda kehormatan perlu menjadi perhatian dan bahan evaluasi pemerintah.

"Perkembangan perkara ini perlu menjadi perhatian Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan," ujar eks Sesmilpres itu.

Dia menuturkan dorongan evaluasi gelar bukan bentuk penghakiman terhadap pihak yang sedang menjalani proses hukum.