jpnn.com, JAKARTA - Presiden Direktur (Presdir) PT Kedap Sayaaq (PT KS), Kang Yong Hyun mengapresiasi langkah tim penyidik Ditreskrimsus Polda Kalimantan Timur (Kaltim) menangkap dan menahan Presdir PT LCI berinisial ABS.

"Penahanan presiden direktur LCI menunjukkan bahwa persoalan di sekitar kelompok usaha ini bukan sekadar sengketa perdata," ujar Kang dalam keterangan pers pada Kamis, (19/11).

Kang yakin bahwa polisi telah mengantongi bukti-bukti kuat atas laporan yang dilayangkan, sehingga kasus dugaan penipuan dan pencucian uang tersangka ABS ini diharapkan bisa segera disidangkan.

"Polisi juga telah mengantongi bukti-bukti penting dalam laporan kami. Kami yakin penyidikan perkara-perkara KS akan bergerak lebih cepat," ujar dia.

Kang menilai bahwa sejumlah pihak masih terus berupaya menguasai KS melalui berbagai cara hukum, termasuk permohonan pailit.

"Kami meminta seluruh instansi pemerintah dan lembaga peradilan mempertimbangkan proses pidana yang sedang berjalan sebelum mengambil keputusan," katanya.

Menurutnya, pengambilan keputusan sebelum rampungnya penyidikan kasus dugaan penipuan dan pencucian uang ini sangat berbahaya.

"Dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat dipulihkan bagi perusahaan, karyawan, dan negara," tandasnya.