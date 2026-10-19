Kangen Band Manggung di Synchronize Fest 2026, Andika: Enggak Boleh Bubar Lagi
jpnn.com, JAKARTA - Kangen Band mengguncang panggung Synchronize Fest 2026 di Gambir Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (18/10) malam.
Dalam penampilannya, Andika dan kawan-kawan membawakan sejumlah lagu hit mereka, seperti "Terbang Bersamaku", "DOY", "Pujaan Hati", hingga "Selingkuh".
Sang vokalis, Andika Mahesa, sempat mencuri perhatian penonton saat menyinggung soal bubar.
"Hampir separuh hidup gue itu bermain sama lu, Dod. Jadi, gue harap, ini saksinya ya, kami enggak boleh bubar-bubar lagi, Dodhy. Banyak yang sayang sama Kangen Band, Dodhy. Banyak anak-anak kita terlahir dari lagu ini. Banyak remaja-remaja yang tahu lagu ini," ujar Andika di Gambir Expo, Jakarta Pusat, Minggu malam.
Setelah menyampaikan pernyataan tersebut, Andika meminta Dodhy memainkan melodi lagu "Kembali Pulang".
Para penonton pun menyambut ucapan Andika dengan meriah sembari ikut bernyanyi mengikuti alunan lagu tersebut.
Penampilan Kangen Band kemudian berlanjut dengan lagu "Tentang Aku, Kau, dan Dia".
Lagu "Yolanda" menjadi penutup penampilan Kangen Band di panggung Synchronize Fest 2026 malam itu. (jun/jpnn)
Kangen Band mengguncang panggung Synchronize Fest 2026, di Gambir Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (18/10) malam.
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Firda Junita
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Lautan Manusia Memenuhi Hari Kedua Synchronize Fest 2026
- Tampil di Synchronize Fest 2026, Ayu Ting Ting Cerita Soal Ini
- 3 Berita Artis Terheboh: Suami Siti Badriah Jalani Vasektomi, Momo dan Geisha Reuni
- Kemeriahan Hingga Suara Keresahan di Hari Pertama Synchronize Fest 2026
- Rundown Hari Kedua Synchronize Fest 2026: Wali, Bernadya Hingga ANTINRML
- Momen Mengharukan Reuni Geisha di Synchronize Fest 2026