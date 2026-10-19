Kangen Band Manggung di Synchronize Fest 2026, Andika: Enggak Boleh Bubar Lagi

jpnn.com, JAKARTA - Kangen Band mengguncang panggung Synchronize Fest 2026 di Gambir Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (18/10) malam.

Dalam penampilannya, Andika dan kawan-kawan membawakan sejumlah lagu hit mereka, seperti "Terbang Bersamaku", "DOY", "Pujaan Hati", hingga "Selingkuh".

Sang vokalis, Andika Mahesa, sempat mencuri perhatian penonton saat menyinggung soal bubar.

"Hampir separuh hidup gue itu bermain sama lu, Dod. Jadi, gue harap, ini saksinya ya, kami enggak boleh bubar-bubar lagi, Dodhy. Banyak yang sayang sama Kangen Band, Dodhy. Banyak anak-anak kita terlahir dari lagu ini. Banyak remaja-remaja yang tahu lagu ini," ujar Andika di Gambir Expo, Jakarta Pusat, Minggu malam.

Setelah menyampaikan pernyataan tersebut, Andika meminta Dodhy memainkan melodi lagu "Kembali Pulang".

Para penonton pun menyambut ucapan Andika dengan meriah sembari ikut bernyanyi mengikuti alunan lagu tersebut.

Penampilan Kangen Band kemudian berlanjut dengan lagu "Tentang Aku, Kau, dan Dia".

Lagu "Yolanda" menjadi penutup penampilan Kangen Band di panggung Synchronize Fest 2026 malam itu. (jun/jpnn)