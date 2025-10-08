Kangen Water Investasi Jangka Panjang Untuk Kesehatan
jpnn.com, JAKARTA - Teknologi mesin Kangen Water menawarkan solusi praktis untuk menikmati air sehat, segar dan ramah lingkungan langsung dari rumah.
Manager Enagic Indonesia, Widia Hartono menjelaskan Mesin Kangen Water tak hanya menjadi solusi praktis untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi juga membawa gaya hidup baru yang lebih sehat, hemat dan ramah lingkungan.
Kangen Water berasal dari kata Jepang kangen yang berarti 'kembali ke asal'.
Filosofi ini mengacu pada konsep mengembalikan air ke bentuk alaminya—bersih, segar, dan penuh manfaat bagi kesehatan.
“Mesin Kangen Water dari Enagic bekerja dengan teknologi elektrolisis yang memisahkan air biasa menjadi beberapa jenis air dengan tingkat pH berbeda,” kata dia.
Widia menjelaskan air Kangen Water memiliki sejumlah keuntungan antara lain air alkali (pH 8.5–9.5) cocok untuk diminum sehari-hari, air netral (pH 7.0) aman digunakan untuk minum obat dan menyiapkan susu bayi, air asam kuat (pH rendah) dapat dimanfaatkan untuk membersihkan dan menjaga kebersihan rumah tangga, dan air alkali kuat, sering dipakai untuk mencuci buah dan sayuran agar lebih higienis.
Widia menyebut alasan pentingnya air bukan sekadar pelepas dahaga, melainkan penentu kualitas hidup.
Pertama, lebih sehat. Air alkali yang dihasilkan Kangen Water dipercaya membantu menyeimbangkan kadar asam dan basa dalam tubuh.
Mesin Kangen Water dari Enagic bekerja dengan teknologi elektrolisis yang memisahkan air biasa menjadi beberapa jenis air dengan tingkat pH berbeda.
