Kanim Sukabumi Serahkan Sembako dan Al-Quran Untuk Warga Terdampak Banjir di Cisolok

jpnn.com, KABUPATEN SUKABUMI - Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi menyalurkan sejumlah bantuan kepada warga yang terdampak banjir bandang di Desa Cikahuripan, Kecamatan Cisolok.

Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh Kepala Kantor Imigrasi Sukabumi, Henki Irawan bersama dengan Kasi Yandokjal Agus serta Kasi TIKIM Ready, Senin (17/11).

Adapun bantuan yang diserahkan kepada warga berupa paket sembako dan Al-Qur’an

Henki menyebut bahwa Imigrasi tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan keimigrasian, tetapi juga memiliki kepedulian sosial terhadap masyarakat.

“Kami hadir untuk menunjukkan bahwa Imigrasi ikut merasakan duka warga Cisolok. Banjir bandang pada 27 Oktober lalu menimbulkan kerusakan besar, dan hari ini kami membawa bantuan yang diharapkan dapat meringankan beban warga,” kata Henki.

Dia menjelaskan penyerahan Al-Qur’an menjadi prioritas tambahan karena sejumlah fasilitas ibadah ikut terdampak.

“Selain kebutuhan pokok, kami menyerahkan Al-Qur’an karena ada masjid yang terendam dan perlengkapan ibadahnya rusak. Semoga bantuan ini membawa manfaat dan membantu proses pemulihan,” ujarnya.

Henki juga menyampaikan harapannya agar masyarakat Cisolok dapat bangkit kembali. “Semoga warga segera pulih dan bisa kembali bangkit. Gotong royong adalah kekuatan kita,” ujar dia.