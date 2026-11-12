Kanker Kembali Aktif, Nunung Segera Jalani Biopsi

jpnn.com, JAKARTA - Aktris sekaligus komedian Nunung mengabarkan bahwa sel kanker dalam tubuhnya kembali aktif.

Hal tersebut diketahui setelah dirinya merasakan benjolan di sisi kiri tubuh, bagian yang sama dengan kanker yang pernah dialami sebelumnya.

"Ada benjolan lagi, apalagi ini, tetapi masih positive thinking, mungkin ini kelenjar. Cuma kan perasaan enggak bisa dibohongi, ada lagi nih," kata Nunung saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

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Untuk memastikan kondisi, selebritas berusia 63 tahun itu lantas menjalani pemeriksaan ke dokter yang dahulu menanganinya.

Nunung menyebut dokter menyarankan prosedur pemeriksaan yang sama seperti sebelumnya, yaitu mamografi, USG, hingga scan.

Menurutnya, dokter telah mengonfirmasi bahwa benjolan tersebut bersifat ganas. Namun, untuk menentukan stadiumnya, masih harus dilakukan prosedur biopsi.

"Nanti mau janjian (dengan dokter), buat rencana tindakan kapan. Kalau enggak tengah, akhir bulan ini," ucap pemilik nama asli Tri Retno Prayudati itu.

Walau sedih, Nunung memastikan bahwa dirinya siap berjuang dan menjalani rangkaian pengobatan agar bisa sembuh.