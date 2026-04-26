Kans Juara Persib Terancam, Pelatih Bojan Hodak Santai

Pelatih Persib Bojan Hodak saat ditemui seusai memimpin sesi latihan di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (26/4/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung belum bisa bernapas lega menjelang berakhirnya musim kompetisi BRI Super League 2025/26.

Pasalnya, pada laga pekan ke-29 melawan Arema FC, Maung Bandung tak bisa mengumpulkan tiga poin.

Mereka ditahan imbang tanpa gol dan memaksa Persib berbagi poin dengan Borneo FC.

Tim asal Samarinda, Kalimantan Timur itu yang ada di peringkat kedua memiliki poin yang sama dengan Persib, yakni 66 poin.

Borneo FC malam tadi baru saja membungkam Semen Padang tiga gol tanpa balas.

Hasil tersebut sontak membuat posisi Persib terancam dari perburuan gelar juara Liga 1 musim ini.

Merespons hal intu, Pelatih Persib Bojan Hodak, justru masih santai.

Menurut Hodak, Persib dan Borneo FC masih menyisakan lima pertandingan lagi. Penentuan juara ditentukan di setiap laga sulit yang akan dihadapi.

Persib Bandung masih harus berjuang mempelebar jarak poin dengan Borneo FC, setelah gagal menang melawan Arema FC di sisa laga BRI Super League 2025/26.

