menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Kans Persija Juara Menipis, Fathurrahman: Kami Belum Menyerah

Kans Persija Juara Menipis, Fathurrahman: Kami Belum Menyerah

Kans Persija Juara Menipis, Fathurrahman: Kami Belum Menyerah
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Bek Persija Fajar Fathurrahman. Foto: persija

jpnn.com - GIANYAR - Optimisme tak luntur dari bek kanan Persija Jakarta, Fajar Fathurrahman, meski timnya kembali terpeleset dalam perburuan gelar.

Hasil imbang 1-1 kontra PSIM Yogyakarta di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Rabu (22/4), tak mematahkan keyakinan Macan Kemayoran.

Persija sempat dibuat terkejut lewat gol cepat Norberto Ezequiel Vidal pada menit keempat. Namun, respons cepat ditunjukkan lewat penalti Allano Lima di menit ke-20 yang menghidupkan asa tim ibu kota.

Baca Juga:

Memasuki babak kedua, tekanan demi tekanan dilancarkan Persija. Dominasi permainan terlihat jelas, peluang pun bertebaran.

Namun, penyelesaian akhir jadi batu sandungan. Bahkan peluang emas dari titik putih gagal dimaksimalkan Maxwell, membuat kemenangan yang sudah di depan mata buyar.

Meski hasil ini terasa pahit, Fathurrahman menegaskan mental timnya belum runtuh.

Baca Juga:

Dia menilai Persija sudah menunjukkan karakter dan determinasi tinggi sepanjang laga.

“Tentu ini mengecewakan, tapi kami masih percaya. Kami mengontrol permainan dan terus berjuang sampai akhir. Kami yakin, apa yang kami lakukan ini belum selesai,” kata Fathurrahman.

Hasil imbang dari PSIM Yogyakarta membuat kans Persija menipis. Namun, Fathurrahman menegaskan...

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI