Kantongi 11 Juta Saham Bank BCA, Timothy Ronald Optimistis Kondisi Ekonomi Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Optimisme akan kondisi perekonomian nasional yang terus membaik membuat investor muda, Timothy Ronald hingga kini masih menggenggam saham bank BCA (BBCA). Tak tanggung- tanggung, Timothy mengantongi 11 juta saham salah satu bank swasta terbesar di Tanah Air tersebut.

"BBCA merupakan simbol stabilitas, kepercayaan publik, dan pertumbuhan berkelanjutan," kata Timothy dalam keterangannya kepada media dikutip, Kamis (28/8).

Dia menyebutkan, kepemilikannya atas 11 juta saham BBCA bukan semata-mata langkah spekulatif.

Menurut Timothy, hal ini juga menunjukkan kepercayaan besarnya pada prospek ekonomi Indonesia yang terus berkembang dan makin diakui dunia.

“Investasi bukan hanya soal mengejar keuntungan cepat, tetapi tentang kesabaran dan disiplin jangka panjang,”ujar pemuda berusia 24 tahun ini.

Timothy menuturkan, ketertarikannya pada dunia pasar modal dimulai sejak usia 14 tahun.

Pada masa itu, dia bukan hanya membaca, tetapi mendalami buku-buku klasik Benjamin Graham, mentor investasi Warren Buffett seperti The Intelligent Investor.

"Dari situlah saya belajar pentingnya melihat saham sebagai sebuah perusahaan bukan hanya sekedar angka dan grafik, " ujarnya.