Kantongi Izin Bank Indonesia, Amartha Siap Berinovasi Teknologi Digital Secara Lengkap
jpnn.com, JAKARTA - Amartha, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan mikro (microfinance) untuk pelaku usaha ultra mikro dan usaha kecil kini memasuki babak baru dalam pengembangan usahanya.
Berbekal 15 tahun pengalaman melayani masyarakat akar rumput di lebih dari 50.000 desa, Amartha kini memperoleh izin uang elektronik dari Bank Indonesia untuk menjadi Amartha Financial (PT Amartha Financial Group beserta anak perusahaannya).
Dalam perjalanannya, Amartha berinovasi menggabungkan praktik internasional terbaik, teknologi digital, serta pembelajaran di lapangan.
Keberhasilannya mendukung lebih dari 3,3 juta UMKM di Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan Bali Nusra merupakan pembuktian bahwa teknologi digital yang dibangun tepat guna dapat menggerakkan ekonomi perdesaan. Hal ini yang menjadi landasan lahirnya Amartha Financial.
Andi Taufan Garuda Putra, Founder & CEO Amartha mengatakan saat ini potensi ekonomi daerah dan masyarakat perdesaan sangat besar, tetapi belum terealisasi secara optimal. Oleh karena itu, melalui Amartha Financial, pihaknya ingin menghadirkan layanan keuangan digital yang lebih lengkap."
"Kami ingin menghadirkan layanan keuangan digital lengkap yang khusus dirancang untuk kebutuhan masyarakat perdesaan guna mendorong inklusi keuangan serta memicu pertumbuhan ekonomi daerah. Semua layanan Amartha Financial dapat diakses melalui aplikasi AmarthaFin, yang memudahkan pengguna untuk melakukan pembayaran, investasi, hingga akses permodalan," ujar Andi pada acara launching di Gedung Habitate, Setiabudi, Jakarta (26/8).
Seluruh entitas ini berizin dan diawasi oleh regulator masing-masing. Selain itu, Amartha Financial memfasilitasi penyaluran zakat, keagenan, PPOB, dan lain-lain melalui kerja sama dengan mitra strategis.
Aplikasi ini juga menyediakan fitur bagi investor untuk mendanai UMKM di daerah dengan imbal hasil yang sesuai, menjadi jembatan antara masyarakat perdesaan dan investor nasional maupun global.
