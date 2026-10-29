Kantongi Izin Fasilitas KB, PNM Apparel Jaya Berpotensi Serap Ratusan Tenaga Kerja
jpnn.com, SEMARANG - Perusahaan garmen asal Temanggung, PT PNM Apparel Jaya mengantongi izin fasilitas kawasan berikat dari Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah dan DI Yogyakarta pada Senin (19/10).
Pemberian fasilitas ini berpotensi serap 1.350 tenaga kerja hingga 2030, seiring rencana ekspansi dan penambahan kapasitas produksi.
PT PNM Apparel Jaya merupakan perusahaan manufaktur garmen yang berlokasi di Kabupaten Temanggung.
Perusahaan ini memproduksi pakaian untuk pasar global, termasuk merek fesyen internasional H&M.
Produknya diekspor ke sejumlah negara, antara lain Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Polandia, dan Tiongkok.
PT PNM Apparel Jaya telah mempekerjakan 600 tenaga kerja pada 2026 dan memproyeksikan jumlahnya meningkat menjadi 1.350 orang pada 2030.
Selain penyerapan tenaga kerja, perusahaan tersebut mencatat nilai investasi sebesar Rp40 miliar pada 2026.
Nilai investasi ini diproyeksikan meningkat menjadi Rp50 miliar pada 2030.
PT PNM Apparel Jaya mengantongi izin fasilitas kawasan berikat dari Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah dan DI Yogyakarta pada Senin (19/10).
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