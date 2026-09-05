Kantongi Legalitas 12 Daerah, Pertina Kalbar Siap Gelar Cabor Tinju di Porprov 2026

jpnn.com, JAKARTA - Pengurus Provinsi Persatuan Tinju Amatir Indonesia (Pengprov Pertina) Kalimantan Barat menyatakan kesiapannya untuk menyelenggarakan pertandingan tinju pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV Kalimantan Barat pada November 2026.

"Sampai saat ini sudah ada 12 Pengkab dan Pengkot Pertina di Kalimantan Barat yang memiliki legalitas berupa SK dari Pengprov Pertina Kalbar dan sudah mendapatkan rekomendasi dari KONI masing-masing daerah," kata Ketua Pengprov Pertina Kalbar Bambang Derryawan di Pontianak, Sabtu.

Dia mengatakan kesiapan tersebut didukung struktur organisasi yang aktif di berbagai daerah serta terpenuhinya persyaratan administrasi yang ditetapkan Komite Olahraga Nasional Indonesia Kalimantan Barat.

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Menurut dia, jumlah kepengurusan aktif tersebut telah melampaui persyaratan minimal delapan Pengkab atau Pengkot untuk cabang olahraga dapat mengikuti Porprov Kalbar.

Selain penguatan organisasi di tingkat kabupaten dan kota, Pertina Kalbar juga telah mengikuti seluruh tahapan verifikasi administrasi yang dipersyaratkan KONI Kalbar, mulai dari verifikasi awal hingga tahap akhir.

Pertina Kalbar, lanjut dia, telah menyerahkan Rencana Anggaran Biaya penyelenggaraan pertandingan tinju Porprov XIV 2026 kepada KONI Kalbar sebagai bagian dari kelengkapan persiapan.

"Pertina siap menjadi penyelenggara event tinju pada gelaran Porprov Kalimantan Barat 2026. Seluruh persyaratan yang diminta KONI sudah kita lengkapi dan kita ikuti prosesnya," ujarnya.

Derry juga menegaskan Pertina tetap menjadi organisasi cabang olahraga tinju amatir yang berada dalam struktur keanggotaan KONI dari tingkat pusat hingga daerah.