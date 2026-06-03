Kantongi Lisensi Operasional Lengkap, Waskita Bangun Sejumlah Proyek di Timur Tengah

jpnn.com, JAKARTA - PT Waskita Karya terus membangun infrastruktur, tidak hanya di Tanah Air tetapi juga di luar negeri, seperti di kawasan Timur Tengah.

Waskita merupakan salah satu perusahaan konstruksi di Tanah Air yang memiliki lisensi operasional lengkap dan kehadiran resmi di Arab Saudi.

Dengan sejumlah lisensi tersebut, Waskita Karya bisa berpartisipasi dalam berbagai proyek konstruksi di Timur Tengah. Sebelumnya Perseroan juga telah merampungkan sejumlah infrastruktur di Arab Saudi.

Corporate Secretary Waskita Karya Ermy Puspa Yunita mengatakan salah satu proyek yang dikerjakan Waskita Karya yaitu renovasi area terbuka yang mengelilingi Ka'bah atau mataf di Masjidil Haram.

Konstruksi yang dikerjakan pada 2013 tersebut merupakan bagian dari perluasan King Abdullah Makkah Extension (KAME) senilai 59 juta riyal Saudi.

Pengerjaan itu bertujuan agar bisa menampung lebih banyak orang. Dengan begitu para jemaah bisa beribadah lebih tenang dan nyaman selama di sana.

Memasuki musim haji, Masjidil Haram pun kembali dipadati jutaan umat Muslim dari seluruh dunia. Jemaah asal Indonesia kembali mendominasi dengan total menembus 221 ribu.

"Sebelumnya mataf hanya dapat menampung 48 ribu jemaah, namun setelah direnovasi bisa memuat hingga lebih dari 105 ribu jemaah. Bagi Waskita, memperluas Mataf Masjidil Haram bukan sekadar mengerjakan proyek, tapi wujud komitmen kami dalam menghadirkan infrastruktur yang bermanfaat bagi dunia internasional, apalagi Masjidil Haram merupakan tempat suci dan spiritual yang selalu menjadi tujuan masyarakat dunia," ujar Ermy.