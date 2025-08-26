menu
Kantongi Sertifikasi ISO, Inti Solar Perkuat Kualitas dan Layanan

Inti Solar raih sertifikasi ISO 9001:2015, perkuat komitmen kualitas produk dan layanan global. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - PT Intisarana Adisejahtera melalui produknya Inti Solar berhasil meraih sertifikasi ISO 9001:2015 dari NQA Indonesia, lembaga sertifikasi internasional yang berpusat di Inggris dan terakreditasi oleh UKAS (United Kingdom Accreditation Services).

Pencapaian ini menegaskan komitmen perusahaan dalam menerapkan standar manajemen mutu yang diakui secara global.

Sertifikasi ini sekaligus menjadi bukti bahwa Inti Solar mampu menjaga kualitas produk dan layanan secara konsisten.

Direktur PT Intisarana Adisejahtera, Yoseph Chandra, menyatakan bahwa pencapaian tersebut merupakan awal dari komitmen berkelanjutan untuk menghadirkan produk dan layanan terbaik.

“Sertifikasi ini bukan akhir, melainkan awal untuk terus menjaga kualitas, meningkatkan inovasi, serta memperkuat kemitraan yang saling menguntungkan. Memilih Inti Solar berarti memilih mutu, kenyamanan, dan kepastian,” ujarnya.

Dengan adanya sertifikasi ISO 9001:2015, seluruh proses kerja Inti Solar menjadi lebih terdokumentasi, terstruktur, dan terstandarisasi.

Hal ini meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional, sekaligus memperkuat komitmen perusahaan terhadap kualitas produk, pelayanan, serta kepuasan pelanggan.

Novian Amrah Putra mengapresiasi langkah Inti Solar yang dinilai konsisten dalam menjaga kualitas produk dan layanan.

