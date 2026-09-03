Kantor BGN Bakal Pindah ke Graha Merah Putih, Targetnya Paling Lambat 2 Bulan

jpnn.com - Badan Gizi Nasional (BGN) bakal pindah kantor. Nantinya, lembaga yang mengurusi Makan Bergizi Gratis (MBG) akan menempati Graha Merah Putih atau gedung bekas PT Telkom Indonesia di Jakarta.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyebut pihaknya saat ini sedang berkoordinasi dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk pemindahan kantor.

"Kami sedang koordinasi dengan Danantara dan insyaallah dalam satu atau dua bulan ini kami akan pindah kantor ke Graha Merah Putih," kata dia dalam rapat di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (3/8).

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Dia mengatakan karyawan Telkom yang menempati kantor Graha Merah Putih akan pindah ke gedung yang dekat dari posisi sebelumnya.

"Orang yang menempati Graha Merah Putih itu akan menempati Gedung Telkom yang di belakangnya, gedungnya lebih tinggi, Pak," ujarnya dalam rapat.

Saat ini, kantor BGN masih beralamat di Jalan Kebon Sirih Nomor 1, RT 1/RW 7, Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.

Dalam kesempatan tersebut, Sudaryono juga menanggapi perhatian anggota Komisi IX DPR terhadap pelaksanaan program MBG.

Sudaryono menilai berbagai pertanyaan dan masukan yang disampaikan anggota Komisi IX menunjukkan bahwa parlemen memiliki perhatian terhadap pelaksanaan program tersebut.