Kantor Bupati Bulungan Terbakar, 1 Petugas Damkar Terluka Kena Pecahan Kaca

jpnn.com - TANJUNG SELOR - Kebakaran melanda bangunan Kantor Bupati Bulungan, Kalimantan Utara, Rabu (20/5), sekitar pukul 21.00 WITA. Penyebab kebakaran masih belum diketahui. Petugas kepolisian masih mengumpulkan keterangan saksi-saksi di lapangan.

Dalam peristiwa itu, seorang petugas pemadam kebakaran (damkar) Kabupaten Bulungan bernama Nurdin terluka akibat terkena pecahan kaca.

“Saya tadi menghindari pecahan kaca dari atas agar tidak jatuh ke badan dengan tangan,” ujar Nurdin seusai dirawat Petugas Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bulungan.

Dua jari Nurdin harus dibersihkan kemudian diperban oleh Petugas PMI Bulungan. Dia tampak meringis menahan perih saat dibersihkan.

“Tadi saya lagi makan di rumah dan sedang tidak piket, tetapi saat mendengar radio ada 65 (kebakaran) di Kantor Bupati, saya langsung jalan,” ungkapnya.

Nurdin mengatakan hampir semua petugas pemadam kebakaran turun meskipun tidak sedang piket. “Kayaknya semua armada kita turun, ada delapan dari Markas Jalan Katamso dan ada dua armada yang memang stan by di kecamatan terdekat,” katanya.

Lebih lanjut Nurdin mengaku tidak melihat pasti pukul berapa awal kejadian kebakaran itu. Namun, Nurdin langsung bergegas menuju lokasi setelah mendengar kabar Kantor Bupati Bulungan terbakar.

Sesampainya di lokasi, sudah terlihat api dari bagian belakang bangunan utama Kantor Bupati Bulungan.