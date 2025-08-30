menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Sulsel » Kantor DPRD Makassar Dibakar Massa, 3 Orang Tewas, Ini Identitasnya

Kantor DPRD Makassar Dibakar Massa, 3 Orang Tewas, Ini Identitasnya

Kantor DPRD Makassar Dibakar Massa, 3 Orang Tewas, Ini Identitasnya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Tim penyelamat mengevakuasi korban yang terjebak kebakaran saat kejadian pembakaran Kantor DPRD Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (30/8/2025) dini hari. Foto: ANTARA/Darwin Fatir.

jpnn.com - MAKASSAR - Massa demo 29 Agustus 2025 membakar Kantor DPRD Kota Makassar pada Jumat petang.

Sebanyak tiga orang dilaporkan meninggal dunia dan lima lainnya mengalami luka-luka karena diduga terjebak dalam ruangan yang membara.

"Sebanyak delapan orang dievakuasi tim penyelamat usai pembakaran Kantor DPRD Kota Makassar, tiga diantaranya dinyatakan meninggal dunia diduga terjebak di dalam ruangan saat terjadi kebakaran," kata Plt Pelaksana tugas BPBD Kota Makassar M Fadli di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (30/8) dini hari.

Baca Juga:

Berdasarkan data, tiga orang korban tewas tersebut, yakni:

1. Sarinawati (26) jenis kelamin perempuan, Staf DPRD Makassar.

Ditemukan tim evakuasi dalam kondisi hangus terbakar dan telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara.

Baca Juga:

2. Syaiful (43) laki-laki meninggal di rumah sakit Grestelina dalam kondisi terbakar.

Korban diketahui Staf Kecamatan Ujung Tanah.

Kantor DPRD Makassar dibakar massa aksi demo 29 Agustus 2025, tiga orang meninggal dunia.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI