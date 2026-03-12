Kantor Imigrasi Serang Salurkan Bantuan Sembako Untuk Warga & Anak Yatim Piatu

jpnn.com, SERANG - Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Serang menyelenggarakan kegiatan bakti sosial dan buka puasa bersama bagi pejabat struktural dan pegawai pada Kamis (12/3).

Rangkaian kegiatan diawali dengan pemberian bantuan dan santunan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dalam kegiatan bakti sosial tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Serang juga menyalurkan bantuan berupa paket sembako kepada anak yatim piatu dan para masyarakat yang kurang mampu di sekitar lingkungan kantor sebagai bagian dari kegiatan berbagi di bulan Ramadan.

Penyerahan bantuan dan santunan dilakukan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Serang I Gusti Agung Komang Artawan bersama perwakilan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Banten serta Dharma Wanita Persatuan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Serang.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Banten Teodorus Simarmata menyampaikan bahwa kegiatan bakti sosial dan buka bersama merupakan bagian dari upaya memperkuat kebersamaan di lingkungan kerja sekaligus meningkatkan kepedulian sosial.

“Melalui kegiatan bakti sosial dan buka bersama ini, kami ingin mempererat kebersamaan di lingkungan jajaran Imigrasi sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap sesama, khususnya di bulan Ramadan,” ujar Teodorus.

Sementara Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Serang I Gusti Agung Komang Artawan mengatakan kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat nilai kebersamaan antar pegawai sekaligus berbagi dengan masyarakat sekitar.

“Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat silaturahmi antar pegawai serta menjadi sarana berbagi kepada masyarakat melalui kegiatan bakti sosial, termasuk penyaluran bantuan kepada anak yatim piatu dan para masyarakat yang kurang mampu,” kata dia.