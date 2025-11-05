Kantor Imigrasi Sukabumi Permudah Layanan Paspor Untuk Publik

jpnn.com, SUKABUMI - Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi resmi membuka layanan keimigrasian di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Sukabumi yang berlokasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sukabumi.

Layanan keimigrasian di MPP Kabupaten Sukabumi ini menjadi langkah konkret dalam memperluas akses pelayanan publik, khususnya layanan paspor bagi masyarakat di wilayah selatan Kabupaten Sukabumi.

Kepala DPMPTSP Kabupaten Sukabumi, Dede Rukaya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas hadirnya layanan keimigrasian di MPP Kabupaten Sukabumi.

Dia berharap kehadiran Imigrasi Sukabumi dapat menjadi contoh bagi perangkat daerah dan instansi pemerintah lainnya untuk turut membuka pelayanan di MPP Kabupaten Sukabumi.

“Kami sangat mengapresiasi langkah Imigrasi Sukabumi yang bergabung dalam Mal Pelayana Publik Kabupaten Sukabumi. Semoga ke depan makin banyak instansi yang ikut aktif memberikan pelayanan di tempat ini demi kemudahan masyarakat,” ujar Dede Rukaya.

Kepala Kantor Imigrasi Sukabumi Henki Irawan menjelaskan bahwa mereka terus berkomitmen untuk menghadirkan palayanan keimigrasian yang mudah dijangkau oleh masyarakat salah satunya layanan keimigrasian yang dibuka di MPP Kabupaten Sukabumi yang berfokus pada penerbitan paspor.

Menurutnya, kehadiran layanan ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat, terutama yang berada di wilayah Pelabuhanratu, Jampang, dan Surade, dalam mengurus dokumen keimigrasian tanpa harus datang langsung ke kantor Imigrasi Sukabumi.