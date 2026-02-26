Kantor J&T di Jagakarsa Disatroni Komplotan Pencuri

jpnn.com, JAKARTA - Polisi memburu pelaku pencurian truk ekspedisi milik perusahaan J&T di Jalan Joe, No 12 RT 04/RW 06, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Pencurian itu terjadi pada Rabu (25/2) pukul 04.45 WIB.

"Pada Rabu (25/2) telah diketahui terjadi pencurian satu unit mobil Isuzu Traga Blind warna putih dengan nomor polisi B-9214-BCZ," kata Kapolsek Jagakarsa Kompol Nurma Dewi dalam keterangannya, Kamis.

Nurma mengatakan saat itu ada dua orang karyawan yang tidur di dalam gudang ekspedisi. Namun, sekitar jam 03.15 WIB salah satu karyawan keluar untuk pulang karena ingin makan sahur.

Diketahui mobil tersebut terakhir kali ditinggal dalam keadaan tidak terkunci dan posisi kaca supir juga terbuka.

"Diduga empat pelaku masuk ke dalam teras gudang ekspedisi melalui pintu gerbang karena gerbang tidak dikunci, kemudian dua orang pelaku masuk dan dua orang pelaku lainnya menunggu di atas motor," ucapnya.

Setelah itu para pelaku membuka pintu mobil tersebut menggunakan kunci palsu dan berhasil membawa mobil tersebut.

Korban inisial MZA (25) melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Jagakarsa.