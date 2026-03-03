menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Internasional » Kantor Kedubes AS di Riyadh Diserang 2 Drone

Kantor Kedubes AS di Riyadh Diserang 2 Drone

Kantor Kedubes AS di Riyadh Diserang 2 Drone
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ledakan akibat serangan misil Iran ke Tel Aviv, Israel, Sabtu (28/2/2026). ANTARA/Xinhua/Chen Junqing/am.

jpnn.com - Kantor Kedutaan Besar (Kedubes) AS di Riyadh dilaporkan terkena serangan drone.

Kementerian Pertahanan Arab Saudi mengumumkan adanya serangan itu pada Selasa (3/3).

"Kedubes AS di Riyadh telah diserang dua drone, menurut pemeriksaan awal. Kebakaran kecil terjadi akibat serangan dan gedung kedutaan rusak ringan," kata kementerian itu di platform X.

Baca Juga:

Mengutip pejabat, koresponden Fox News Jennifer Griffin melaporkan gedung tersebut kosong saat serangan terjadi sehingga dipastikan tidak ada korban jiwa.

Amerika Serikat dan Israel pada Sabtu melancarkan serangan gabungan ke Iran, termasuk ibu kota Teheran, sehingga menimbulkan kerusakan infrastruktur dan menelan korban jiwa, termasuk Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei.

Iran kemudian membalas aksi militer itu dengan melancarkan serangan drone dan rudal ke Israel serta aset-aset AS di sejumlah negara Teluk.(ant/jpnn)

Baca Juga:

Kantor Kedutaan Besar (Kedubes) AS di Riyadh dilaporkan terkena serangan drone. Begini informasi dari Kementerian Pertahanan Arab Saudi.


Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam

Sumber Sputnik/RIA Novosti
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI