Kantor Kemenko Polkam Tidak Aman, Jurnalis Kehilangan Motor saat Liputan

jpnn.com, JAKARTA - Seorang jurnalis dari sebuah media daring atau online nasional, Danandaya Arya Putra, menjadi korban aksi pencurian kendaraan bermotor (curanmor) pada Senin (10/8).

Danan -sapaan jurnalis itu- kehilangan sepeda motornya yang diparkir di area depan kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta Pusat.

”Kebetulan saya sampai di Kemenko Polkam sekitar pukul 13.13 WIB. Posisi motor saya parkir di trotoar," ujar dia kepada awak media.

Danan ke kantor Kemenko Polkam untuk meliput Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

Namun, area parkir dalam kantor Kemenko Polkam penuh, sehingga wartawan diarahkan memarkir kendaraan mereka di area depan.

Danan mengaku menyadari motornya sudah hilang setelah menyelesaikan tugas liputan Rakor Karhutla.

Begitu sampai di lokasi parkir motor, Dadan tak melihat motornya yang berjenis Honda Beat dengan pelat nomor B 4499 KKM.

”Nah, ketika selesai mengetik, saat saya kembali ke parkiran, ternyata motor saya udah enggak ada,” ujarnya.