Kantor KSOP dan Pelindo Dumai Digeledah Kejati Riau, Ini Kasusnya

jpnn.com, PEKANBARU - Sejumlah ruang kerja di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) serta PT Pelabuhan Indonesia di Dumai digeledah Tim Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Riau.

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Dumai, Charles Aprianto mengatakan bahwa penggeledahan tersebut terkait penyelidikan dugaan perkara yang berkaitan dengan aktivitas kepelabuhanan. Namun, ia mengaku tidak mengetahui detail perkara karena hanya melakukan asistensi.

“Memang benar ada kegiatan penggeledahan oleh Tim Kejati Riau, dan Kejari Dumai sifatnya hanya membantu. Untuk keterangan lebih lanjut akan disampaikan oleh penerangan hukum Kejati Riau,” katanya dalam keterangan yang diterima di Pekanbaru, Rabu.

Diketahui penggeledahan berlangsung di dua instansi tersebut dengan pengamanan aparat kepolisian. Sementara wartawan tidak diperkenankan masuk ke area kantor dan hanya dapat melakukan peliputan dari luar pagar.

Di Kantor Pelindo Dumai, terlihat kendaraan dinas boks milik Seksi Barang Bukti terparkir di teras depan dengan pengawalan polisi berseragam lengkap. Sedangkan di Kantor KSOP Dumai dua personel kepolisian berjaga di pintu masuk utama dan sejumlah pegawai Kejaksaan Negeri Dumai tampak hilir mudik.

Humas KSOP Dumai, Sabar membenarkan kegiatan penggeledahan yang dimulai sejak pukul 09.30 WIB dan hingga sore hari masih berlangsung, dengan pendampingan terhadap sekitar dua puluhan petugas dari Pidsus Kejati Riau.

Ia menyebutkan tidak dapat memberikan penjelasan terkait materi pemeriksaan dan meminta agar informasi lebih lanjut disampaikan oleh pihak Kejati Riau.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, penggeledahan di kedua kantor tersebut diduga berkaitan dengan pelayanan jasa pemanduan kapal di pelabuhan yang berhubungan dengan penerimaan keuangan negara.(antara/jpnn)