Kantor PND Diserang, Komisaris Minta Kapolda Sumut Turun Tangan
jpnn.com, JAKARTA - Komisaris PT Propernas Nusa Dua (PND) Anshar mengecam keras penyerangan dan perusakan kantor operasional PND di kawasan Kota Mandiri Bekala, Desa Simalingkar A, Kecamatan Pancurbatu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu (18/11/2026) malam.
Sejumlah orang tidak dikenal (OTK) mendatangi kantor operasional perusahaan dan merusak sejumlah fasilitas.
Aksi itu merusak beberapa bagian kantor cukup parah. Seorang petugas sekuriti yang sedang bertugas juga mengalami luka-luka.
Anshar menilai tindakan itu tidak dapat dibenarkan dalam negara hukum.
Dia meminta aparat kepolisian mengambil langkah tegas, mengusut tuntas kasus itu, dan menangkap seluruh pelaku, termasuk pihak yang diduga berada di balik penyerangan.
"Kami mengecam keras tindakan penyerangan dan perusakan kantor operasional PT Propernas Nusa Dua. Ini bukan persoalan sepele. Ada fasilitas perusahaan yang dirusak dan petugas keamanan yang sedang menjalankan tugas menjadi korban. Negara tidak boleh kalah oleh tindakan kekerasan seperti ini," tegas Anshar dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (19/11).
Anshar secara khusus meminta Kapolda Sumatera Utara turun langsung memberi perhatian terhadap penanganan kasus itu.
Dia menegaskan pengungkapan kasus tidak boleh berhenti pada penangkapan pelaku lapangan, tetapi harus menelusuri pihak yang merencanakan, menggerakkan, maupun mendalangi aksi itu.
PND Anshar mengecam keras penyerangan dan perusakan kantor operasional PND di kawasan Kota Mandiri Bekala, Desa Simalingkar A, Kecamatan Pancurbatu, Sumut.
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