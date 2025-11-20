Kanwil Bea Cukai Jakarta Beri Izin Pusat Logistik Berikat ke Perusahaan Jasa Pergudangan

jpnn.com, JAKARTA - Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Jakarta resmi menerbitkan izin Pusat Logistik Berikat (PLB) untuk PT Agung Raya pada Kamis (18/11).

Izin PLB diberikan hanya satu jam setelah perusahaan menyampaikan paparan proses bisnis sebagai bagian dari prosedur perizinan.

Langkah cepat ini menegaskan komitmen Bea Cukai dalam memberikan kemudahan logistik bagi pelaku usaha, sekaligus memperkuat iklim investasi di Indonesia.

Kepala Kanwil Bea Cukai Jakarta Akhmad Rofiq menjelaskan pemberian izin PLB ini menjadi upaya strategis Bea Cukai dalam memperlancar arus barang dan menurunkan biaya logistik nasional.

Sesuai fungsi Bea Cukai sebagai trade facilitator dan industrial assistance, fasilitas PLB memungkinkan pelaku usaha memperoleh berbagai kemudahan, mulai dari penangguhan bea masuk dan pajak, penangguhan izin impor, fleksibilitas kepemilikan barang, jangka waktu timbun barang yang fleksibel (tiga tahun atau lebih), serta asal dan tujuan barang yang fleksibel (impor, lokal, dan ekspor).

Selain itu, PLB juga menawarkan kelancaran dalam proses bongkar muat barang, sehingga dapat mengurangi biaya logistik dan meningkatkan efisiensi operasional perusahaan.

Baca Juga: Bea Cukai Memperkuat Edukasi Generasi Muda Lewat Kolaborasi dan Expo Pendidikan

PT Agung Raya sendiri merupakan perusahaan jasa pergudangan yang berdiri sejak 1963. Perusahaan ini telah mengelola sistem operasional dan keuangan secara terintegrasi.

Melalui fasilitas PLB, perusahaan ini berencana menangani berbagai komoditas seperti ban, plat baja, dan suku cadang yang memiliki peran penting dalam mendukung berbagai sektor industri.