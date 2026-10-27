Kanwil Bea Cukai Jateng DIY Beri Fasilitas KITE Pembebasan untuk Produsen Lilin di Tegal

jpnn.com, SEMARANG - Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Agus Yulianto memberikan persetujuan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Pembebasan kepada PT Soar Gold Candle pada Kamis (15/10).

Agus menyampaikan pemberian fasilitas kepabeanan merupakan salah satu bentuk dukungan Bea Cukai terhadap industri dalam negeri yang berorientasi ekspor.

“Fasilitas KITE Pembebasan diharapkan dapat membantu perusahaan mengoptimalkan biaya produksi dan meningkatkan daya saing produknya," ujar Agus dalam keterangannya, Selasa (27/10).

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Agus menyampaikan pihaknya mendorong pelaku industri untuk memanfaatkan fasilitas kepabeanan sesuai ketentuan agar dapat mengembangkan usaha dan memperluas akses ke pasar internasional.

KITE Pembebasan merupakan fasilitas kepabeanan berupa pembebasan bea masuk serta tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) atas impor bahan baku yang diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain untuk menghasilkan produk yang ditujukan untuk ekspor, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Melalui fasilitas ini, perusahaan dapat menekan biaya pengadaan bahan baku sehingga memiliki ruang untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing produk.

PT Soar Gold Candle adalah produsen lilin aromaterapi dan lilin dekorasi di Kabupaten Tegal, yang menargetkan pasar ekspor di Prancis, Jerman, Swedia, dan Polandia.

Pengembangan pasar tersebut diharapkan dapat membuka peluang bagi produk lilin aromaterapi dan lilin dekorasi asal Kabupaten Tegal untuk menjangkau konsumen yang lebih luas di Eropa.