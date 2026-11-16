Kanwil Bea Cukai Jateng DIY Musnahkan MMEA dan Rokok Ilegal Senilai Rp49,28 Miliar

jpnn.com, SEMARANG - Kepala Kanwil Bea Cukai Jateng DIY Agus Yulianto bersama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memusnahkan 32.782.798 batang rokok ilegal dan 8.035,18 liter minuman mengandung etil alkohol (MMEA) senilai Rp49,28 miliar hasil penindakan sepanjang 2025 hingga 2026.

Pemusnahan digelar secara simbolis di Halaman Gedung Gradhika Kanwil Gubernuran, Semarang pada Kamis (12/11).

Sepanjang 2025, Kanwil Bea Cukai Jateng DIY mencatat 54 penindakan dengan hasil penindakan 11,8 juta batang rokok ilegal dan 5.402,1 liter MMEA.

Kemudian pada 2026, tercatat 72 penindakan dengan hasil penindakan 20,9 juta batang rokok ilegal dan 2.633,08 liter MMEA.

Dari seluruhnya diperkiraan nilai barang mencapai Rp49,28 miliar yang dimusnahkan, sedangkan nilai cukainya mencapai Rp25,33 miliar.

Penindakan tersebut juga berhasil mencegah potensi kerugian negara hingga Rp32,6 miliar.

“Keberhasilan pemberantasan BKC ilegal merupakan hasil sinergi dan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, asosiasi, pelaku usaha, hingga masyarakat. Mari kita lanjutkan,” tegas Agus.

Secara keseluruhan pemusnahan dilakukan melalui metode insinerasi atau pembakaran terkendali bersuhu tinggi di fasilitas pengolahan limbah yang memenuhi ketentuan.