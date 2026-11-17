jpnn.com, SORONG - Kantor Wilayah Bea Cukai Khusus Papua beserta unit vertikalnya menunjukkan kinerja penerimaan yang positif sepanjang 2026.

Hingga akhir triwulan III atau 30 September 2026, realisasi penerimaan Kanwil Bea Cukai Khusus Papua berhasil mencapai Rp203,70 miliar atau 86,82 persen dari target Rp234,63 miliar.

Capaian tersebut melampaui target trajectory penerimaan hingga September 2026 yang ditetapkan sebesar Rp175 miliar.

Dengan realisasi mencapai 116,38 persen dari trajectory, Kanwil Bea Cukai Khusus Papua berhasil mencatatkan surplus penerimaan sekitar Rp28,6 miliar.

Kinerja positif ini mencerminkan upaya berkelanjutan Bea Cukai Papua dalam mengoptimalkan penerimaan negara melalui penguatan pelayanan, pengawasan, serta peningkatan kepatuhan di bidang kepabeanan dan cukai.

Berdasarkan komposisi penerimaan, sektor bea masuk menjadi penyumbang terbesar dengan realisasi mencapai Rp199,29 miliar, disusul penerimaan cukai sebesar Rp4,41 miliar.

Kepala Kanwil Bea Cukai Khusus Papua Encep Dudi Ginanjar menyampaikan capaian penerimaan hingga Triwulan III 2026 menjadi momentum penting untuk terus memperkuat kinerja organisasi, khususnya dalam menjalankan fungsi Bea Cukai sebagai penghimpun penerimaan negara sekaligus fasilitator perdagangan dan industri.

“Capaian ini merupakan hasil dari upaya optimalisasi penerimaan, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan, serta sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan di wilayah kerja Kanwil DJBC Khusus Papua” tutur Encep.