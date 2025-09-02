Kanwil Bea Cukai Sulbagsel Terima Penghargaan dari PT Maruki International Indonesia

menu
Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sulbagsel Djaka Kusmartata bersama jajarannya saat menerima penghargaan dari PT Maruki International Indonesia, Kamis (28/8). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, MAKASSAR - Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sulbagsel Djaka Kusmartata menerima penghargaan dari PT Maruki International Indonesia.

Penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Direktur Utama PT Maruki International Indonesia pada Kamis (28/8).

Piagam penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas pelayanan yang berkelanjutan dan profesional yang diberikan oleh Bea Cukai kepada PT Maruki International Indonesia sebagai perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat.

Kepala Kanwil Bea Cukai Sulbagsel Djaka Kusmartata menyambut baik penghargaan tersebut.

Dia mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang telah diberikan.

"Penghargaan ini menandakan kepercayaan dari perusahaan sehingga dapat menambah semangat kami untuk memberikan layanan yang lebih baik," ujar Djaka dalam keterangannya, Selasa (2/9).

Djaka juga menegaskan komitmen Kanwil Bea Cukai Sulbagsel beserta seluruh jajaran untuk terus menjaga integritas.

"Semoga penghargaan ini dapat meningkatkan motivasi dan kinerja, membangun loyalitas dan komitmen, menumbuhkan budaya kerja yang positif, serta menambah semangat kami untuk memberikan pelayanan yang makin baik," ujar Djaka. (mrk/jpnn)

PT Maruki International Indonesia memberikan penghargaan kepada Kanwil Bea Cukai Sulbagsel sebagai bentuk apresiasi atas pelayanan yang diberikan


Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi

