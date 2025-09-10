Kanwil Imigrasi Jabar Tanam 2.500 Pohon Kelapa di Sukabumi

jpnn.com, SUKABUMI - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat bersama seluruh unit pelaksana teknis melaksanakan kegiatan penanaman pohon kelapa di kawasan Pantai Ciletuh, Desa Ciwaru, Kabupaten Sukabumi.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi, Henki Irawan berkoordinasi dengan Kepala Distrik Militer (Kodim) terkait pemanfaatan lahan milik TNI AD untuk mendukung

pelaksanaan kegiatan penanaman pohon kelapa.

Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Ketahanan Pangan Nasional yang dilaksanakan serentak di seluruh

Indonesia dan dipusatkan di Pulau Nusakambangan.

Penanaman pohon kelapa ini menjadi simbol komitmen pemerintah dalam memperkuat swasembada pangan,

meningkatkan kemandirian, serta mendukung keberlanjutan lingkungan hidup menuju Indonesia Emas 2045.

Kegiatan itu dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat, Filianto Akbar, serta para Kepala Kantor Imigrasi di wilayah Jawa Barat

seperti Sukabumi, Bandung, Bogor, Depok, Bekasi, Cirebon, Tasikmalaya, Cianjur, dan Karawang.

Pohon kelapa yang ditanam oleh Kanwil Ditjenim Jawa Barat beserta jajaran sebanyak 2.500 batang. Hadir pula pejabat pemerintahan setempat seperti Dandim 0622 Sukabumi, dan Danramil 2215 Ciemas Kapolsek Ciwaru, Camat Ciemas, Kepala Desa Ciwaru, Babinkamtibmas, Satpol PP Ciemas.

Program ketahanan pangan bukanlah sekedar agenda sektoral, melainkan upaya bersama lintas lembaga, lintas sektor, dan lintas masyarakat. Selain itu, kegiatan juga diikuti secara daring oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kepala Lembaga Administrasi Negara, Direktur Jenderal Tanaman Pangan dan Perkebunan, Direktur Jenderal Ketahanan Pangan, Direktur PLN, Direktur BRI, Gubernur Jawa Tengah, serta Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Drs. Mashudi, menjelaskan bahwa Lapas Nusakambangan telah aktif melakukan berbagai program produktif yang berkontribusi pada swasembada pangan.