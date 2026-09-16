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Kanye West Segera Konser di GBK, Pramono Anung Turut Bangga

Kanye West Segera Konser di GBK, Pramono Anung Turut Bangga
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Kanye West. Foto: AP/Evan Agostini

jpnn.com, JAKARTA - Musisi asal Amerika Serikat, Kanye West alias YE akan menggelar konser di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta pada 24 Oktober 2026.

Terkait jadwal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku bangga karena ibu kota dipilih sebagai tuan rumah gelaran konser bertajuk YE Live in Jakarta 2026.

“Iya, Jakarta mendapatkan kehormatan untuk konser YE di Jakarta ini karena ini adalah konser di Asia Tenggara dan Oceania. Yang menggembirakan adalah saya juga baru kaget, penggemarnya itu dari seluruh dunia. Bahkan terbanyak yang membeli tiket kalau dari luar itu dari Australia,” kata Pramono Anung dilansir Antara, Selasa (15/9).

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Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta bakal membantu persiapan konser YE dengan sebaik-baiknya.

Sebab, konser YE akan digelar bersamaan dengan Jakarta Running Festival yang diikuti oleh 35.000 peserta.

“Maka dengan demikian supaya pengaturannya menjadi baik nanti kami akan koordinasikan,” jelas Pramono Anung.

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YE alias Kanye West akan menggelar konser perdana di Indonesia tepatnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta pada 24 Oktober 2026.

Konser bertajuk YE Live In Jakarta 2026 yang dipromotori oleh Raw Vision Collective bakal menjadi momen bersejarah. Sebab, Jakarta saat ini telah tercantum dalam jadwal tur resmi YE sebagai satu-satunya kota di Asia Tenggara.

Kanye West alias YE akan menggelar konser di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta pada 24 Oktober 2026.

Sumber Antara
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