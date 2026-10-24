Kapal Asal Malaysia Bawa 1,16 Ton Ketamin, Dasco Tegaskan Jaga Generasi Muda
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan keprihatinan atas upaya penyelundupan 1,16 ton narkoba jenis ketamin di perairan Sumatera Utara.
Dasco menilai upaya penyelundupan tersebut menjadi pengingat bahwa ancaman narkoba bagi generasi muda kini datang dari luar negeri.
Lebih lanjut, Dasco menyampaikan keprihatinannya atas kasus yang diungkap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Badan Narkotika Nasional (BNN).
Dasco menyampaikannya hal itu dalam sambutan pada puncak peringatan Hari Ekonomi Kreatif Nasional (Hekrafnas) 2026 di Sampoerna Strategic Square, Jakarta, Sabtu (24/10/2026).
“Tadi saya dapat data dari Pak Kapolri, bahwa baru-baru ini Polri dengan BNN bekerja sama menangkap kapal yang membawa bahan narkoba satu ton ketamin, namanya kapal MT Global 168 di Belawan,” ujar Dasco.
Tim gabungan Polri, BNN, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mencegat kapal tersebut di perairan Tanjungbalai Asahan, lalu membawanya ke Pelabuhan Belawan.
Petugas menyita 58 karung berisi 1,16 ton ketamin hidroklorida (HCl) dan mengamankan delapan awak kapal yang terdiri atas tujuh warga negara Indonesia dan satu warga negara Taiwan.
Menurut data Polri, kapal berbendera Mongolia itu berangkat dari Pasir Gudang, Johor, Malaysia, dan terdaftar atas nama perusahaan asal Malaysia, Makmur Marine Petroleum, yang beralamat di Suite S11 dan S12, Lantai 5, Menara TJB, Johor Bahru.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan keprihatinannya atas kasus penyelundupan narkoba jenis krismon dari Malaysia yang diungkap Polri dan BNN.
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