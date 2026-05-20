menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Kapal Besar Dibatasi Melintas di Jembatan P6 Lalan, Herman Deru: Demi Keselamatan Rekonstruksi

Kapal Besar Dibatasi Melintas di Jembatan P6 Lalan, Herman Deru: Demi Keselamatan Rekonstruksi

Kapal Besar Dibatasi Melintas di Jembatan P6 Lalan, Herman Deru: Demi Keselamatan Rekonstruksi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Gubernur Sumsel Herman Deru. Foto: Diskominfo Sumsel.

jpnn.com, MUBA - Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengambil langkah tegas dengan membatasi kapal yang melintas di area rekonstruksi Jembatan P6 Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin. 

Kapal yang diizinkan melintas kini maksimal hanya berukuran 230 feet guna mencegah insiden benturan terhadap tiang penyangga jembatan. 

Kebijakan tersebut diterapkan setelah sejumlah kejadian benturan kapal terhadap struktur penyangga sementara (shoring) dinilai membahayakan proses pembangunan jembatan yang tengah berlangsung. 

Baca Juga:

"Sejak proses rekonstruksi berjalan, keberadaan tiang shoring memang menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan jembatan ini," ungkap Deru, Rabu (20/5/2026). 

Menurutnya, sebelumnya banyak kapal berukuran hingga 300 feet tetap melintas di bawah jembatan. Meski ukuran besar dinilai lebih efisien untuk menekan biaya distribusi logistik dan pengangkutan batu bara, kondisi tersebut justru meningkatkan risiko kerusakan konstruksi. 

Kata Deru, arus sungai yang berubah akibat pasang surut air juga menjadi faktor yang memperbesar potensi kecelakaan di lokasi proyek. Arus yang deras kerap membuat kapal sulit dikendalikan saat melintasi area sempit di bawah jembatan. 

Baca Juga:

"Bahkan yang pernah menabrak tiang itu justru kapal milik kontraktor sendiri, bukan kapal lain," kata Deru. 

Dari hasil evaluasi, pemerintah akhirnya memutuskan memperketat aturan lalu lintas sungai dengan membatasi dimensi kapal yang boleh melintas. Selain itu, struktur penyangga jembatan juga diperkuat menggunakan pelindung tambahan atau fender untuk meminimalkan dampak benturan jika insiden serupa kembali terjadi. 

Gubernur Sumsel Herman Deru membatasi kapal besar melintas di Jembatan P6 Lalan di Kabupaten Musi Banyuasin.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI