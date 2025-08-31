Kapal Feri ASDP,  Teman Perjalanan Mengelilingi Pulau-Pulau di NTT  

jpnn.com, KUPANG - Kapal laut menjadi alat transportasi umum yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sejak dahulu kala. Seperti diketahui, NTT memiliki kabupaten yang tersebar di beberapa pulau terpisah lautan.

Oleh karena itu, kapal laut menjadi nadi penting untuk mobilisasi masyarakat NTT antarpulau.

Salah satu kapal laut yang telah banyak berjasa bagi masyarakat NTT ialah feri milik PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

Kapal feri ASDP telah beroperasi melayani masyarakat NTT sejak 1986. Ini merupakan kontribusi nyata yang diberikan ASDP untuk masyarakat di sektor transportasi publik.

Sejak saat itu, kapal feri sudah menemani perjalanan masyarakat NTT dengan berbagai tujuan.

Dahulu belum banyak maskapai penerbangan yang beroperasi di NTT. Jika pun ada, harga tiketnya selangit.

Beruntung, masyarakat NTT, memiliki feri yang melayani dengan harga terjangkau dan tetap memberikan kenyamanan untuk penumpang.

Saat ini harga tiket feri ASDP berbeda-beda bergantung rute dan tujuannya. Rata-rata berkisar Rp 100 ribu hingga Rp 250 ribu. Semua harga tersebut bergantung dari tarif yang ditetapkan pemerintah daerah setempat.