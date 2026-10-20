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Kapal Feri Kebakaran di Pelabuhan Merak, Begini Nasib Penumpang

Kapal Feri Kebakaran di Pelabuhan Merak, Begini Nasib Penumpang
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Insiden kebakaran menimpa kapal motor penyeberangan (KMP) Batumandi di sekitar Pulau Merak Besar, Kota Cilegon, Selasa (20/10). Foto: Humas Polda Banten

jpnn.com, CILEGON - Insiden kebakaran menimpa kapal motor penyeberangan (KMP) Batumandi di sekitar Pulau Merak Besar, Kota Cilegon.

Peristiwa terjadi saat kapal Feri tersebut dalam proses alun sandar menuju Dermaga VI Pelabuhan Merak, Selasa (20/10).

Corporate Secratary ASDP Windy Andale mengatakan KMP Batumandi bertolak dari Pelabuhan Bakauheni sekitar pukul 14.52 WIB menuju Merak.

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"Sekitar pukul 16.15 WIB, petugas melihat adanya percikan api dari bagian belakang kapal," ungkap Windy, Selasa (20/10).

"Keberadaan api tepatnya di dek atas untuk muatan kendaraan kecil," sambungnya.

Windy menjelaskan proses penanganan dilakukan tim gabungan dari unsur pelabuhan, basarnas, dan kepolisian.

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Pihaknya mengkonfirmasi bahwa seluruh penumpang serta awak kapal telah dievakuasi.

"Keselamatan penumpang serta awak kapal merupakan prioritas utama ASDP. Kami terus memastikan penanganan insiden secara cepat, terkoordinasi, dan mengutamakan aspek keselamatan," ucapnya.

Kapal Feri berlayar dari Pelabuhan Bakauheni mengalami insiden kebakaran saat hendak bersandar di Merak.

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